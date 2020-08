Die Bundesregierung plant, Reiserückkehrer aus Risiko-Gebieten künftig digital registrieren zu lassen.

Dadurch solle Urlaubern die Einreise nach Deutschland erleichtert werden, berichtet das Wirtschaftsmagazin "Business Insider". Bisher müssen Formulare per Hand ausgefüllt und Angaben zu Identität, Reiseroute, Kontaktdaten und Gesundheitszustand gemacht werden. Die Formulare sammelt dann die Fluggesellschaft oder das Busunternehmen ein und leitet sie an das zuständige Gesundheitsamt in dem Bundesland weiter, in das die Rückkehrer einreisen. Anschließend werden die Formulare an das Gesundheitsamt am Wohnsitz des Rückkehrers verschickt.



Das Ausfüllen per Hand hatte zuletzt in Bayern für Verzögerungen gesorgt: Zwischenzeitlich waren mehr als 40.000 Rückkehrer nicht über ihr Testergebnis informiert worden.