Bund und Länder beraten weiter über eine mögliche Lockerung der Beschränkungen des öffentlichen Lebens.

Beschlüsse sind noch nicht bekannt geworden. Bundeskanzlerin Merkel berät in einer Videokonferenz mit den Ministerpräsidenten. Berichten zufolge will der Bund die Kontaktbeschränkungen und Schulschließungen um zwei Wochen verlängern. Ab dem 4. Mai könnte dann zunächst für bestimmte Jahrgänge der Unterricht wieder beginnen. Aus einer Beschlussvorlage des Bundes, aus der mehrere Nachrichtenagenturen zitieren, geht außerdem hervor, dass Geschäfte bis zu einer Fläche von 800 Quadratmetern unter Auflagen wieder öffnen dürften. Die Gastronomie soll dagegen weiter geschlossen bleiben. Über den Ausgang der Beratungen mit den Ländern will Merkel im Laufe des Nachmittags informieren.



Die Fraktionsvorsitzende der AfD, Weidel forderte, Restaurants und Hotels schnell wieder zu öffnen, da viele Unternehmen um ihre Existenz kämpften. Bundesfamilienministerin Giffey sprach sich dafür aus, auch Kitas unter bestimmten Bedingungen bald wieder zu öffnen, besonders für die Kinder von Alleinerziehenden. Der Deutsche Juristinnenbund kritisierte eine Männerdominanz in den politischen und wissenschaftlichen Gremien und forderte eine ausgeglichene Besetzung.