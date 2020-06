Die Bundesregierung hat zu Solidarität bei regionalen Corona-Ausbrüchen wie jetzt in den Kreisen Gütersloh und Warendorf aufgerufen.

Jede Region könne plötzlich von einem Ausbruch betroffen sein, erklärte Regierungssprecher Seibert in Berlin. Das sollten sich auch die Menschen bewusst machen, die nun glaubten, mit dem Finger auf jene in den betroffenen Kreisen zeigen zu müssen. Gerade in schwierigen Situationen müsse man einander mit Respekt und Sympathie begegnen, betonte Seibert.



Im nordrhein-westfälischen Kreis Warendorf ist die Zahl der Neuinfektionen wieder unter die festgelegte kritische Marke gesunken. Innerhalb der vergangenen sieben Tage gab es nach Angaben des Robert Koch-Instituts weniger als 50 Fälle pro 100.000 Einwohner. Im Kreis Gütersloh sinkt die Zahl ebenfalls, liegt aber mit rund 178 Fällen je 100.000 Einwohner weiter deutlich über der Marke von 50.



Mehrere Bundesländer haben ein Beherbungsverbot oder andere Beschränkungen für Menschen aus Corona-Risikogebieten festgelegt, die keinen negativen Test vorweisen können.

