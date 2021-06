Bei der weiteren Bekämpfung der Corona-Pandemie will die Bundesregierung große Mengen an Impfstoff kaufen, baut dabei aber nicht mehr auf das Vakzin von Curevac.

Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters plant Bundesgesundheitsminister Spahn für das kommende Jahr mit rund 204 Millionen Impfstoff-Dosen. Die Kosten dafür sollen bei rund 3,9 Milliarden Euro liegen. Mit dieser Menge könnte rein rechnerisch jeder Mensch in Deutschland zweimal geimpft werden.



Gekauft werden solle vor allem die Präparate von Biontech-Pfizer, Moderna und Johnson & Johnson. Zudem plane man mit den bisher allerdings nicht zugelassenen Impfstoffen von Sanofi, Novavax und Valneva. Der Impfstoff des deutschen Unternehmens Curevac, der in einer Studie auf eine Wirksamkeit von unter 50 Prozent gekommen war, kommt laut Reuters in den Plänen der Bundesregierung nicht mehr vor.

