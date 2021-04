Die Bundesregierung stuft nun auch die Türkei und Kroatien als Corona-Hochinzidenzgebiete ein.

Dies gilt von Sonntag an, wie das Auswärtige Amt in Berlin mitteilte. Es verwies darauf, dass die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den beiden Ländern die Schwelle von 200 Fällen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen überschritten habe. Aus diesem Grund wurden auch Armenien und die Ukraine zu weiteren Hochinzidenzgebieten erklärt. Die Einstufung zieht besondere Beschränkungen bei der Einreise nach Deutschland nach sich. Als Hochinzidenzgebiete gelten unter anderem bereits die Niederlande, Frankreich, Tschechien und Polen.

