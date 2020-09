Die Bundesregierung unterstützt das von der Corona-Pandemie besonders stark betroffene Indien.

Das Land soll 330.000 Testkits und 600.000 Schutzausrüstungen für medizinisches Personal im Gesamtumfang von 15 Millionen Euro erhalten, sagte Bundesentwicklungsminister Müller der Funke Mediengruppe. Zusätzlich stelle sein Haus kurzfristige Kredite im Umfang von 460 Millionen Euro bereit für Nahrungsmittel und Überbrückungshilfen an Menschen in Indien, die in der Corona-Krise ihren Job verloren haben. Das sei weltweit eine der größten Corona-Unterstützungsmaßnahmen, fügte der CSU-Politiker hinzu.



In Indien steigen die bestätigten Infektionen stark an. Weltweit rangierte das Land nach absoluten Zahlen an dritter Stelle hinter den USA und Brasilien.