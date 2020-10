Die Bundesregierung hat die Lage in Deutschland angesichts der Gefährdung durch die Coronavirus-Pandemie als ernst bezeichnet. Besonders heftig wird über das sogenannte Beherbergungsverbot diskutiert.

Regierungssprecher Seibert sagte nach Beratungen des sogenannten Corona-Kabinetts in Berlin, man stehe am Beginn einer zweiten Welle. Die kommenden Wochen seien entscheidend. Das Wichtigste sei nun, dass man bundesweit gewährleisten könne, die Infektionsketten nachzuverfolgen. Seibert verteidigte zugleich das heftig diskutierte Beherbergungsverbot und die Testpflicht für Reisende aus Risikogebieten. Es sei nicht ganz unverständlich, dass sich Regionen mit niedrigen Infektionszahlen vor einer Ausbreitung des Virus schützen wollten. Bundeskanzlerin Merkel will am Mittwoch mit den Ministerpräsidenten der Länder über weitere Schritte beraten.



Inzwischen wird die wichtige Warnstufe von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner binnen einer Woche von immer mehr Großstädten und Regionen in Deutschland überschritten. Auch die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt Düsseldorf ist inzwischen betroffen, wie am Abend mitgeteilt wurde.

