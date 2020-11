Die Bundesregierung tritt dem Eindruck entgegen, zu Beginn der Corona-Pandemie im chinesischen Wuhan nicht angemessen auf die Warnungen der deutschen Botschaft in Peking reagiert zu haben.

Hintergrund sind Veröffentlichungen von BuzzFeed News Deutschland. Die Redaktion hat die Coronavirus-Lageberichte der Botschaft vom Jahresanfang ins Netz gestellt und mit Äußerungen der Bundesregierung kontrastiert. So sprach Gesundheitsminister Spahn noch am 28. Januar von einer "geringen Gefahr für die Menschen in Deutschland". Einen Tag zuvor hatte die Botschaft in Peking allerdings schon berichtet, dass in China auch die Übertragung durch Menschen ohne Symptome festgestellt worden war.



Das Gesundheitsministerium teilte dem Deutschlandfunk dazu mit, Grundlage für die Aussagen Spahns am 28. Januar seien Informationen unter anderem des Robert Koch-Instituts und der Weltgesundheitsorganisation gewesen. Die Berichte der deutschen Botschaft hätten zu diesem Zeitpunkt hingegen nicht vorgelegen. Minister Spahn habe aber schon frühzeitig immer wieder erwähnt, dass eine weltweite Pandemie nicht ausgeschlossen werden könne.



Aus dem Auswärtigen Amt war zu erfahren, dass die Lageberichte der Botschaft Peking und des Generalkonsulats Chengdu anlassbezogen an weitere Regierungsstellen weitergeleitet worden seien.

13.11.2020