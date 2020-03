Bundesgesundheitsminister Spahn geht davon aus, dass die Auswirkungen des Coronavirus monatelang zu spüren sein werden.

Er halte es für denkbar, dass das Leben in Deutschland noch bis Ende des Jahres beeinträchtigt werde, sagte der CDU-Politiker bei einer Regierungsbefragung im Bundestag. Zuvor hatte Spahn gemeinsam mit Bundeskanzlerin Merkel betont, die Bundesregierung werde alles tun, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Merkel kündigte angesichts steigender Infektionszahlen an, man werde entschlossen agieren. Bund, Länder und Kommunen dürften sich dabei aber nicht gegenseitig die Verantwortung zuschieben. Inzwischen haben nahezu alle Bundesländer Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern abgesagt, heute schlossen sich noch Niedersachsen, Berlin und Hamburg an. Gesundheitsminister Spahn unterstrich, er halte es für überlegenswert, auch kleinere Veranstaltungen infrage zu stellen. Der Deutsche Kulturrat forderte zusätzlich die Absage aller privat organisierten Großveranstaltungen. Es könne nicht sein, dass nur staatliche oder städtische Einrichtungen betroffen seien. Alle Spiele der Fußball-Bundesliga werden am Wochenende ohne Publikum stattfinden.



Das Bundesfinanzministerium bewilligte Sonderausgaben des Gesundheitsressorts von 650 Millionen Euro für die Bekämpfung des Coronavirus. Inzwischen sind drei Personen an den Folgen des Virus in Deutschland gestorben, ein weiterer Patient verstarb heute im Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen.