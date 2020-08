Die Bundesregierung bemüht sich um eine schnellere Abwicklung bei der Erfassung von Einreisen aus Corona-Risikogebieten.

Das Innenministerium bestätigte einen Medienbericht, wonach die Daten künftig digital erhoben und verarbeitet werden sollen. Bisher werden von den Reisenden sogenannte Aussteigekarten ausgefüllt. Die Papierformulare müssen zunächst am Einreiseort sortiert und dann an die Gesundheitsämter der Wohnorte verschickt werden. Derzeit werde beraten, welches Unternehmen mit der Programmierung für den digitalen Datenaustausch beauftragt werden solle.



Der FDP-Obmann im Gesundheitsausschuss des Bundestages, Ullmann, kritisierte im Deutschlandfunk die - so wörtlich - "Zettelwirtschaft". Die Maßnahmen an sich seien sinnvoll, die Durchführung hingegen erfolge "katastrophal".