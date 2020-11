Unternehmen und Beschäftigte können auch weiterhin mit der Zahlung des Kurzarbeitergeldes durch den Staat rechnen.

Der Bundestag billigte die Verlängerung der Bezugsdauer und der in der Coronakrise geltenden Erleichterungen bis Ende 2021. Mit dem Beschluss können Kurzarbeiter bis zu 24 Monate Lohnersatz bekommen. Ab dem vierten Monat des Bezugs wird der Ersatzlohn von 60 auf 70 Prozent erhöht, ab dem siebten Monat auf 80 Prozent. Für Berufstätige mit Kindern sind es 77 beziehungsweise 87 Prozent. Firmen können die Sozialversicherungsbeiträge im Wesentlichen ebenfalls bis Ende 2021 weiterhin erstattet bekommen.



Die Kurzarbeit-Regelung soll verhindern, dass Unternehmen in Krisenzeiten Beschäftigte entlassen, weil es vorübergehend in den Betrieben weniger oder gar keine Arbeit gibt. Bundesfinanzminister Scholz beziffert die Kosten auf rund zehn Milliarden Euro.

