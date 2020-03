Der Bundestag kommt heute wegen der Ausbreitung des Coronavirus zu einer stark verkürzten Sitzungswoche zusammen.

Die Abgeordneten wollen den Nachtragshaushalt mit einer Neuverschuldung von rund 156 Milliarden Euro sowie das Hilfspaket für Unternehmen und Selbstständige in der Coronavirus-Krise beschließen. Demnach soll es künftig direkte Zuschüsse für kleine Firmen und sogenannte Solo-Selbstständige geben. Über einen Stabilisierungsfonds sollen auch große Unternehmen unter einen Schutzschirm gestellt werden.



Bei der Abstimmung im Plenum herrschen wegen der Corona-Pandemie strenge Abstandsregeln. Zudem wird die Anzahl der Parlamentarier reduziert. Bundestagspräsident Schäuble warb deswegen um Verständnis. Man setze damit nicht die Demokratie außer Kraft, sagte der CDU-Politiker am Abend im ARD-Fernsehen. Dies sei eine Außnahmesituation.



Am Freitag will der Bundesrat die Vorhaben billigen.