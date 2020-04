Bundestagspräsident Schäuble sorgt sich in der Pandemie auch um die Handlungsfähigkeit des Parlaments.

So etwas habe man zu Lebzeiten noch nicht gehabt, sagte der CDU-Politiker der "Süddeutschen Zeitung". Deshalb müsse man alles daran setzen, die parlamentarische Demokratie nicht außer Kraft zu setzen. In einem Brief an alle Fraktionsvorsitzenden habe er Lösungsmöglichkeiten aufgeführt. Darin schlägt Schäuble etwa virtuelle Plenarsitzungen sowie die Bildung eines kleinen Notparlaments vor. Die jüngste Sitzung des Bundestages hatte bereits mit deutlich weniger Abgeordneten stattgefunden, um die notwendigen Sicherheitsabstände zu gewährleisten.



Die Zeitung berichtet zudem über einen Vorschlag des Bundesinnenministeriums, wonach Bundestag und Bundesrat auch Abstimmungen im Online-Verfahren ermöglicht werden könnten.