Der Bundestag hat für befristete Erleichterungen beim Kurzarbeitergeld gestimmt.

Das Parlament entschied im Schnellverfahren über die Maßnahme, um in der Corona-Krise Härten für die Firmen abzufedern. Der Bundesrat muss dem Gesetzentwurf noch zustimmen. Der Zugang zur Kurzarbeit und damit des Schutzes der Arbeitsplätze solle einfacher funktionieren, sagte Bundesfinanzminister Scholz. Betriebe sollen bereits dann Kurzarbeitergeld beantragen können, wenn nur zehn Prozent der Beschäftigten vom Arbeitsausfall betroffen sind. Bisher muss es ein Drittel sein. Mit dem Kurzarbeitergeld können Einkommensausfälle teilweise ausgeglichen werden.



Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur planen Bundesfinanzminister Scholz und Wirtschaftsminister Altmaier milliardenschwere Liquiditätshilfen für Firmen. Damit sollen Unternehmen und Arbeitsplätze geschützt werden, hieß es. Außerdem seien Stundungen von Steuern vorgesehen. Dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" sagte Altmaier, auch eine vorübergehende Beteiligung des Staates an wichtigen Unternehmen könne nicht ausgeschlossen werden.



In Berlin gibt es heute mehrere Spitzentreffen zwischen Vertretern von Politik, Wirtschaft und Finanzen.