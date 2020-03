Der Bundestag will wegen der Corona-Krise die vorgeschriebene Mindestzahl von Abgeordneten für seine Beschlussfähigkeit vorübergehend senken.

Dies berichtet die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf Fraktionskreise. Bislang muss für die Beschlussfähigkeit mindestens die Hälfte der Parlamentarier anwesend sein, also 355 Abgeordnete. Die Geschäftsordnung soll nun den Angaben zufolge noch in dieser Woche dahingehend geändert werden, dass ein Viertel der Parlamentarier ausreicht. Dadurch will der Bundestag auch in Zeiten der Corona-Krise handlungsfähig bleiben, wenn etwa viele Abgeordnete nicht zu Sitzungen kommen können, weil sie unter Quarantäne stehen.