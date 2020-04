Wegen der Corona-Pandemie zeichnet sich im Bundestag eine Mehrheit dafür ab, die geplante Diätenerhöhung für Abgeordnete auszusetzen.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Mützenich sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, die Sozialdemokraten strebten einen Verzicht auf die Erhöhung zum 1. Juli an. Der Vorsitzende der Linksfraktion, Bartsch, nannte dies einen symbolischen Akt und angesichts der Umstände eine Selbstverständlichkeit. Auch Unionsfraktionschef Brinkhaus signalisierte Zustimmung. Mehr Geld für Politiker wäre kein gutes Zeichen, so Brinkhaus. Man könne als Politiker nicht weitermachen wie bisher, während viele Menschen in Kurzarbeit gingen oder ihren Job verlören.



Momentan bekommen Bundestagsabgeordnete dem Bericht zufolge rund 10.000 Euro pro Monat. Planmäßig würden die Diäten zum 1. Juli auf knapp 10.350 Euro erhöht.