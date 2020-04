Das Bundesverfassungsgericht hat einem Eilantrag gegen das Verbot einer Demonstration in Stuttgart stattgegeben.

Die Karlsruher Richter begründeten dies mit dem Vorgehen der zuständigen Behörde. Die Stadt hatte dem Anmelder der Kundgebung und dessen Anwalt nach deren Darstellung keinen ablehnenden Bescheid geschickt. Ein Mitarbeiter habe am Telefon lediglich gesagt, über Versammlungen werde derzeit nicht entschieden, weil sich deren Verbot direkt aus der Corona-Verordnung für Baden-Württemberg ergebe.



Das Bundesverfassungsgericht entschied, dieses Vorgehen verletze den Kläger in seinem Grundrecht auf Versammlungsfreiheit. Die Stadt Stuttgart kann den Angaben zufolge nun neu über die Anmeldung entscheiden. Gibt es keinen Beschluss, darf der Kläger demonstrieren. Der Mann will heute Nachmittag in Stuttgart mit maximal 50 anderen gegen die Einschränkung der Grundrechte in der Corona-Krise protestieren.



Am vergangenen Mittwoch hatten die Richter im Eilverfahren bereits das Verbot zweier Demonstrationen in Gießen gekippt. Die Stadt hatte die Kundgebungen daraufhin unter strengen Auflagen erlaubt.



(Az. 1 BvQ 37/20)