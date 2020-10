Dem Bundesverfassungsgericht liegt ein Eilantrag zum Beherbergungsverbot in Schleswig-Holstein vor.

Wann das Gericht darüber entscheiden werde, sei noch offen, sagte ein Sprecher des Gerichts dem Deutschlandfunk. Ein weiterer Eilantrag gegen die Reisebeschränkung, der am Freitag eingegangen war, sei inzwischen zurückgezogen worden.



Das Oberverwaltungsgericht Schleswig-Holstein hatte das in Schleswig-Holstein geltende Beherbergungsverbot am 15. Oktober bestätigt. Gerichte in Baden-Württemberg und Niedersachsen hatten es hingegen als unverhältnismäßig eingestuft. Derzeit müssen Urlauber aus Risikogebieten in Schleswig-Holstein einen negativen Corona-Test vorweisen, der nicht älter als 48 Stunden ist.

