Das Bundesverfassungsgericht hat eine Beschwerde gegen den neuen Mieterschutz in der Corona-Krise abgewiesen.

Die Richter in Karlsruhe verwiesen zur Begründung auf inhaltliche Mängel. Der Kläger habe nicht dargelegt, dass er von den Regelungen aktuell betroffen sei, heißt es in dem heute veröffentlichten Beschluss. Außerdem habe er sich mit Sinn und Zweck der Maßnahme sowie den Belangen der Mieter nicht im erforderlichen Maße auseinandergesetzt.



Bundestag und Bundesrat hatten in der vergangenen Woche beschlossen, dass Mietern nicht gekündigt werden darf, wenn sie im April, Mai oder Juni wegen der Corona-Pandemie mit ihren Zahlungen in Rückstand geraten. Die Miete muss aber später nachgezahlt werden.



(Az.: 1 BvR 714/20)