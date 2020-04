Bundesverkehrsminister Scheuer schließt für die weiteren Lockerungsschritte in der Corona-Krise eine Pflicht zum Tragen von Schutzmasken in Zügen und Bussen nicht aus.

Natürlich sei dies ein Thema, wenn der öffentlichen Personennahverkehr wieder schrittweise hochgefahren werde, sagte der CSU-Politiker im ARD-Fernsehen. Allerdings gehe es zunächst darum, die Beschaffung von Masken sicherzustellen. Man appelliere aber an die Fahrgäste, sich selbst und andere zu schützen.



Bund und Länder hatten bei ihren Beratungen keine generelle Maskenpflicht beschlossen. Bundeskanzlerin Merkel sprach aber eine "dringende" Empfehlung aus, im öffentlichen Personennahverkehr und beim Einkaufen einen solchen Mund-Nase-Schutz zu tragen.



Anders als etwa in asiatischen Gesellschaften gebe es beim Thema Mundschutz in Deutschland eher eine Skepsis, sagte der Infektiologe Fätkenheuer im Deutschlandfunk. Der Professor an der Uniklinik Köln hätte sich nach eigener Aussage gewünscht, dass Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten für bestimmte Situationen eine Pflicht dazu beschlossen hätten.