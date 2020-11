Bundesweit sollen in den kommenden Wochen hunderte Zentren für Impfungen gegen das Coronavirus entstehen.

Wie die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf die Gesundheitsministerien der Länder schreibt, sind zunächst ein bis zwei Impfzentren pro Regierungsbezirk geplant. Ähnliches gilt für Stadtstaaten. Als Standorte seien vielfach Messehallen im Gespräch. Zusätzlich sollen mobile Impfteams eingesetzt werden. Ein vollständiges Logistik-Konzept gibt es laut dem Bericht noch nicht.



Noch ist kein Impfstoff gegen das Virus zugelassen. Mehrere Präparate befinden sich in der letzten klinischen Testphase. Die Unternehmen Biontech und Pfizer haben bereits angekündigt, in den kommenden Wochen eine Zulassung für ihre Entwicklung zu beantragen. Für eine Immunisierung sind voraussichtlich zwei Impfdosen pro Person nötig.

