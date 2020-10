Das Robert Koch-Institut und das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung starten eine bundesweite Studie zum Corona-Infektionsgeschehen.

Ziel ist herauszufinden, wie viele Menschen schon eine Corona-Infektion durchgemacht haben. Man erhoffe sich unter anderem Erkenntnisse, wie hoch die Dunkelziffer bislang unentdeckter Infektionen sei, erklärten beide Institute in Berlin. In den kommenden Wochen sollen rund 34.000 Erwachsene in Deutschland zur Teilnahme an der Studie aufgefordert werden. Für den Test wird ein Mund-Nase-Abstrich gemacht und Blut aus dem Finger genommen. Ergebnisse sollen bis zum Jahresende vorliegen.

Diese Nachricht wurde am 01.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.