Bund und Länder haben sich offenbar im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus auf ein bundesweit einheitliches Versammlungsverbot verständigt. Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten einigten sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur bei einer Telefonkonferenz darauf, Ansammlungen von mehr als zwei Personen grundsätzlich zu verbieten. Ausgenommen werden sollen Familien sowie in einem Haushalt lebende Personen.

Bei den Beratungen sollte es auch darum gehen, ob es künftig bundesweite Ausgangsbeschränkungen geben wird. An dem Gespräch nahmen auch Finanzminister Scholz, Innenminister Seehofer, Gesundheitsminister Spahn und Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer teil. Die Bundesregierung hatte zuletzt angekündigt, weitere Schritte vom Verhalten der Bürger an diesem Wochenende abhängig zu machen.



Einige Bundesländer haben bereits Ausgangsbeschränkungen verhängt, darunter Bayern und das Saarland. Dort ist das Verlassen der Wohnung nur noch aus triftigen Gründen erlaubt. Dazu zählen etwa Einkäufe oder der Weg zur Arbeit. Weiterhin gestattet ist auch Bewegung an der frischen Luft, jedoch nicht in größeren Gruppen.