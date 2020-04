Bundeswirtschaftsminister Altmaier rechnet damit, dass Milliarden von Atemschutzmasken benötigt werden.

Der CDU-Politiker sagte der "Bild am Sonntag", wenn die Bundesregierung allen Menschen in Deutschland das Arbeiten, Einkaufen und Busfahren mit Mundschutz ermöglichen wolle, brauche man zwischen acht und zwölf Milliarden Masken pro Jahr. Altmaier plädierte dafür, einen großen Teil davon in Deutschland zu produzieren. Der Wirtschaftsminister kündigte Finanzhilfen und Abnahmegarantien für die Industrie an.



Altmaier rief Bund und Länder außerdem zu mehr Einigkeit in der Coronakrise auf. Ein gemeinsames Handeln sei wichtig, um einen möglichen zweiten Lockdown zu vermeiden. Er warnte wörtlich davor, sich gegenseitig mit Verschärfungen und Lockerungen zu überbieten.