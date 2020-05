Busreiseunternehmen aus ganz Deutschland haben in Berlin mit Fahrzeug-Korsos auf ihre schwierige Lage wegen der Corona-Pandemie aufmerksam gemacht.

In Berlin rollten 300 Busse auf drei Routen zum Regierungsviertel. Dort trafen sich Vertreter der Branche zu Gesprächen mit mehreren Bundestagsabgeordneten. Bundesverkehrsminister Scheuer sagte, die Regierung wolle betroffenen Firmen rasch mit insgesamt 170 Millionen Euro helfen.



Viele Bus-Unternehmer fürchten wegen der Pandemie um ihr wirtschaftliches Überleben. Branchenverbände erklärten, die mittelständische Bustouristik in Deutschland liege aufgrund des Verbots von Reisen und Klassen- wie Vereinsfahrten am Boden.