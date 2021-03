Die Caritas fordert Corona-Tests und -Impfungen für illegal in Deutschland lebende Menschen ohne Meldung an die Ausländerbehörden.

Die Verpflichtung öffentlicher Stellen, solche Zuwanderer zu melden, müsse im Gesundheitsbereich zumindest während der Pandemie ausgesetzt werden, erklärte der Deutsche Caritasverband in Berlin. Nur so könnten sich die Betroffenen testen und impfen lassen, ohne eine Abschiebung zu riskieren. Caritas-Präsident Neher betonte, nach Schätzungen hielten sich in Deutschland mehrere hunderttausend Menschen ohne rechtlichen Aufenthaltsstatus auf. Sie lebten und arbeiten zumeist in äußerst prekären Verhältnissen und bräuchten Unterstützung.

Diese Nachricht wurde am 10.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.