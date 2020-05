Der CDU-Europaparlamentarier Caspary hat seine Forderung nach einem Ende der Kontrollen an den Grenzen zu mehreren deutschen Nachbarländern bekräftigt.

Caspary sagte im Deutschlandfunk, dass das Infektionsgeschehen und auch die Gegenmaßnahmen in den Ländern mittlerweile vergleichbar seien. Deshalb seien Grenzkontrollen inzwischen verzichtbar. Sie hinderten beispielsweise Pflegekräfte, die in Frankreich leben und in Deutschland arbeiten, an der Wahrnehmung ihrer Aufgaben, kritisierte Caspary. Es sei zudem unverständlich, dass Menschen aus Belgien unkontrolliert einreisen dürften, aus Frankreich und Luxemburg aber nicht.



CDU-Generalsekretär Ziemiak plädierte in der Debatte für einen gemeinsamen Ansatz in Europa. Er sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland, ein einheitliches Vorgehen innerhalb der Europäischen Union wäre das Wichtigste. Zur Zeit gebe es an den deutschen Grenzen unterschiedliche Situationen.

Forderung nach sofortigem Ende der Kontrollen

Zwölf Unionsabgeordnete haben sich für ein sofortiges Ende der Grenzkontrollen ausgesprochen. Auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer hält ein Ende der Kontrollen am 15. Mai für zu spät.



Bundesinnenminister Seehofer hatte die Forderungen nach einem vorzeitigen Ende der Grenzkontrollen gestern zurückgewiesen. Sie seien Teil des bisherigen Erfolgs bei der Eindämmung der Corona-Infektionen, erklärte der CSU-Politiker.



Die Kontrollen sollen zunächst bis zum 15. Mai fortgesetzt werden. Menschen, die weder Deutsche noch dauerhaft hier ansässig sind, dürfen derzeit nur aus triftigen Gründen nach Deutschland kommen.

