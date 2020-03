Die CDU hat davor gewarnt, jetzt über die Beendigung der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus zu diskutieren.

Das Virus habe ganz Europa und die Welt fest im Griff, sagte die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer nach Angaben aus Parteikreisen in einer Schaltkonferenz mit dem Präsidium. Man sei sich einig gewesen, dass man bei der Reduzierung der Infiziertenzahlen noch nicht da sei, wo man hin wolle. Erst wenn die Verdopplungszeit der Infizierten bei zehn Tagen sei, wäre Deutschland auf dem richtigen Weg. Die Menschen würden in der aktuellen Situation ein gutes Krisenmanagement erwarten, betonte Kramp-Karrenbauer.



Ähnlich äußerte sich die Deutsche Stiftung Patientenschutz. Die wirtschaftlichen und sozialen Folgen des Corona-Stillstands seien ohne Zweifel immens, sagte Vorstand Brysch der Online-Ausgabe der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Aber zügiges Hochfahren in Aussicht zu stellen sei derzeit völlig unverantwortlich.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben einen Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



Darüber hinaus finden Sie bei uns Beiträge zu verschiedenen Schwerpunkten:

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet

+ Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ RKI oder Johns-Hopkins? Wie aussagekräftig Zahlen zu Corona-Infizierungen, Todesfällen und Genesungen sind

+ Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland (noch) so niedrig ist

+ Aktualisierte Daten des Robert-Koch-Instituts über die Coronavirus-Risikogebiete

Testverfahren auf das Coronavirus

+ Tests auf das Cornavirus: Wann, wo und wie?

+ Immer mehr Drive-In-Teststationen in Deutschland im Kampf gegen das Coronavirus

Medikamente und Schutz

+ Ansätze für Medikamente gegen das Coronavirus

+ Wie es um Deutschlands Krankenhäusern in der Coronakrise steht

+ as man zu Atemschutzmasken wissen sollte

+ Auch jüngere Menschen erkranken schwer und sterben am Coronavirus

+ Warum Raucher stärker durch das Coronavirus gefährdet sind

+ Was man zu Atemschutzmasken wissen muss

Maßnahmen in Deutschland

+ Kontaktverbote wegen des Coronavirus: Was ist wo noch erlaubt?

+ Wie und wann endet die Kontaktsperre wegen des Coronavirus?

+ Absichtliches Anspucken und Anhusten in Corona-Zeiten: Wer so etwas macht und was folgen kann?

Wirtschaft und Verbraucher

+ Wie sich das Coronavirus auf das Reisen auswirkt

+ Das Coronavirus und die Rezession - Antworten auf die wichtigsten Fragen

+ Wie die Supermärkte mit dem Corona-Risiko umgehen

+ Arbeit, Bildung, Geschlecht - warum das Coronavirus nicht alle Menschen gleich trifft

+ Wie manche Regierungen und Unternehmen die Corona-Krise (aus)nutzen



Strategien und Ma

ßnahmen weltweit

+ Was hilft im Kampf gegen das Coronavirus - "Herdenimmunität" oder "Shutdown"

+ Warum Südkorea, Taiwan und Singapur bisher vergleichsweise gut durch die Coronakrise kommen

+ Wie sich Afrika für das Coronavirus rüstet

+ RKI warnt vor Kontakt zu exotischen Tieren. Regulierung von Wildtiermärkten gefordert

Medien und die Corona-Pandemie

+ Wie gut ist der deutsche Journalismus?

+ Scharfe Kritik an ARD und ZDF wegen Berichterstattung zum Coronavirus



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten