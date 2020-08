CDU-Politiker Merz warnt vor Überlegungen in der großen Koalition, die Fristen im Insolvenzrecht zu verlängern.

Er sagte auf einer Veranstaltung der "Rheinischen Post" in Düsseldorf, man müsse der Wahrheit ins Auge schauen, wonach viele Firmen in der Corona-Krise in die Insolvenz gehen würden. Es ergebe keinen Sinn, dies künstlich zu verlängern. Zudem könnten andere Firmen mit heruntergerissen werden, betonte Merz, der für den CDU-Vorsitz kandidiert. Seit Anfang März ist die Antragspflicht für Firmeninsolvenzen bis Ende September ausgesetzt. Sollte diese Regelung auslaufen, wird mit einem sprunghaften Anstieg von Anträgen gerechnet.



Bundesjustizministerin Lambrecht hatte eine Verlängerung bis Ende März 2021 vorgeschlagen. Dies solle aber nur für Firmen gelten, die überschuldet, jedoch nicht zahlungsunfähig seien. Unions-Fraktionsvize Frei hatte erklärt, offen für eine Verlängerung bis zumindest Ende dieses Jahres zu sein.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 24.08.)

+ Einordnung: Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum (Stand: 22.08.)

Test und Schutz

+ Behandlung: So weit ist die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus (Stand: 13.08.)

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte (Stand: 12.08.)

+ Tests: Wo man sich testen lassen kann (Stand: 13.08.)

Urlaub und Freizeit

+ Reise-Rückkehrer und Party-Gänger: Wer die deutschen Infektionszahlen derzeit in die Höhe treibt (Stand: 20.8.)

+ Reisen: Die aktuellen Regelungen in Deutschland (Stand: 16.08.)

+ Infektionszahlen und Einreise: Wie ist die Lage in den europäischen Urlaubsländern (Stand: 14.08.)

+ Reisekosten: Volle Erstattung auch ohne Reisewarnung (Stand: 16.08.)

+ Party und Feiern: Wie es um Diskotheken und Clubs in der Coronakrise steht (Stand: 19.8.)

Ansteckung und Übertragung

+ Kinder und das Coronavirus: Wie es um die Gefahr der Ansteckung und Verbreitung steht (Stand: 22.08.)

+ Übertragung: Welche Rolle spielen Aerosol-Partikel bei der Übertragung? (Stand: 12.08.)

+ Prävention: Wie es derzeit um eine Zweite Welle beim Coronavirus steht (Stand: 20.08.)

+ Herbst: Was zu tun ist, wenn Corona und Grippewelle aufeinandertreffen (Stand: 11.08.)

+ Superspreader-Events": "Wann können Demonstrationen, Feiern und Veranstaltungen zum Problem werden? (Stand 07.08.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus? (Stand: 16.08)

+ Spätfolgen: Wie sehen die Langzeitfolgen einer Corona-Infektion aus? (Stand: 08.08.)

+ Einkaufswagen und Co: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält (Stand: 08.08.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.