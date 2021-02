Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Baden-Württembergs Ressortchef Strobl, will erneute Grenzschließungen im Kampf gegen die Pandemie wie im Frühjahr nicht ausschließen.

Sie seien als Ultima Ratio notwendig, um gegebenenfalls Leib und Leben von Menschen zu schützen, sagte der CDU-Politiker der Funke Mediengruppe. Wenn eine Region zu einem Hochrisiko- oder Virusmutationsgebiet erklärt werde, griffen bestimmte Regeln, die man mit der gebotenen Konsequenz kontrollieren müsse. Ähnlich äußerte sich sein Parteikollege, der Ministerpräsident des Saarlands, Hans. Unter anderem mit Blick auf den Warenverkehr gibt es Kritik an solchen Überlegungen. Gestern hatte Bundesinnenminister Seehofer Grenzkontrollen an den Übergängen zu Tschechien und zum österreichischen Bundesland Tirol angekündigt. Sie sollen Sonntag beginnen. Hintergrund ist das gehäufte Auftreten von Coronavirus-Mutationen in diesen Gebieten.

