Aus Sorge vor einer zweiten Coronavirus-Welle hat China weitere Beschränkungen eingeführt.

So dürfen Hochrisiko-Patienten die Hauptstadt Peking nicht verlassen. Zudem wurde der Bus- und Taxi-Verkehr eingeschränkt. Die Behörden meldeten 27 neue Corona-Infektionen. Seit Donnerstag ist die Zahl damit auf 106 gestiegen. Zuvor waren fast zwei Monate lang überhaupt keine neuen Fälle mehr gemeldet worden. Ausgangspunkt der Neuinfektionen war offenbar ein Großmarkt im Nordwesten Pekings. Zehn Wohnviertel um den Markt stehen unter Quarantäne.



Auch in Neuseeland gibt es wieder neue Coronavirus-Fälle. Zwei Personen wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums positiv auf das Virus getestet. Beide seien kürzlich aus Großbritannien eingereist. Die neuseeländische Regierung hatte das Land Anfang vergangener Woche für Coronavirus-frei erklärt. Die wegen der Pandemie verhängten Abstandsregeln und Einschränkungen für Versammlungen wurden aufgehoben. Die strikten Einreisebeschränkungen sind jedoch weiter in Kraft.