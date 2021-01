Die Weltgesundheitsorganisation hat kritisiert, dass China den Beginn einer internationalen Untersuchung zu den Ursprüngen des Coronavirus verzögert.

Generaldirektor Tedros sagte in Genf, er sei enttäuscht darüber, dass WHO-Experten ihre Reise in die Volksrepublik gestern nicht hätten antreten können. Sie sollten unter anderem klären, wie sich das Virus vor gut einem Jahr in der Region Wuhan ausbreiten konnte. Zwei Forscher hatten sich schon auf den Weg gemacht, als die chinesischen Behörden plötzlich weitere Einreisedokumente verlangten.



Das Außenamt in Peking begründete die Verzögerung damit, dass noch Vorbereitungen getroffen werden müssten. China hatte eine internationale Mission zur Erforschung des Coronavirus lange Zeit abgelehnt. Das Land wehrt sich gegen die Darstellung, dass die Pandemie in Wuhan ihren Ausgang nahm. Staatsmedien verweisen auf unbestätigte Berichte, wonach es mögliche Sars-CoV-2-Infektionen schon im Herbst 2019 in anderen Ländern gegeben haben könnte.

