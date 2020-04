Die chinesische Wirtschaft ist erstmals seit Jahrzehnten geschrumpft.

Wie die Statistikbehörde in Peking mitteilte, verkleinerte sich das Bruttoinlandsprodukt in den ersten drei Monaten dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahres-Quartal um 6,8 Prozent. Hintergrund sind die gravierenden ökonomischen Folgen der Corona-Pandemie. Die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus hatten die chinesische Wirtschaft bereits Ende Januar zum teilweisen Stillstand gebracht. Die Auswirkungen wurden daher bereits im Februar spürbar.



Inzwischen nehmen Fabriken und Unternehmen die Arbeit in China allmählich wieder auf. Im vergangenen Jahr war die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt noch um 6,1 Prozent gewachsen.