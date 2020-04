Das Projekt, eine App zu entwickeln, mit der sich Infektionsketten nachvollziehen lassen, ist eine der großen Hoffnungen in der Coronakrise. Wegen eines Streits um Datenschutz drohte es zu scheitern. Nun hat die Bundesregierung eingelenkt und verspricht eine dezentrale Speicherung. Damit macht sie auch den Weg frei, schnell die Smartphone-Schnittstellen von Apple und Google zu nutzen.

Dass eine Politikerin aus dem linken Lager einen Politiker der CDU lobt, kommt selten vor. Anke Domscheit-Berg, parteilose Digitalexpertin für die Linkspartei im Bundestag, war aber offenbar tatsächlich angenehm überrascht. Die Art, wie Gesundheitsminister Spahn mit dem Thema Corona-App umgehe, sei "sehr vorbildlich", sagte sie der "Süddeutschen Zeitung". Nötig für dieses Lob war freilich nichts weniger als eine Kehrtwende seitens der Bundesregierung, und so etwas kommt bekanntlich ebenfalls selten vor.

Bundesregierung lenkt ein

Domscheit-Berg, eine der profiliertesten Netzpolitikerinnen in Deutschland, hatte zuvor wie viele andere Experten vor den Plänen Spahns gewarnt; die Corona-App werde eine Totgeburt, hatte sie gesagt. Diese Pläne sahen vor, die Daten zentral zu speichern. Damit ist es nun vorbei. Heute betonten Kanzleramtsminister Helge Braun und Gesundheitsminister Jens Spahn, es werde eine "konsequent dezentrale Softwarearchitektur" vorangetrieben. Damit ist ein seit Wochen andauernder Streit beendet, der das gesamte Projekt gefährdete.



Es geht darum, mittels Apps die Ansteckungen mit dem Coronavirus nachzuverfolgen, wenn Ausgehbeschränkungen gelockert werden. Sie sollen erfassen, welche Smartphones einander nahegekommen sind - und Nutzer warnen, wenn sich später herausstellt, dass sie sich neben infizierten Personen aufgehalten haben. Das soll per Bluetooth funktionieren.

Kritiker begrüßen Kehrtwende

An dem Vorhaben, die gewonnenen - anonymisierten - Daten auf einem zentralen, von einer staatlichen Stelle kontrollierten Server zu hinterlegen, hatte sich der Widerstand von Datenschützern und Experten entzündet (viele zogen sich aus dem Projekt zurück). Politiker von SPD, Grünen und Linkspartei warnten vor der Gefahr des Datenmissbrauchs.



Sie alle begrüßen nun die Kehrtwende, ebenso der Chaos Computer Club. Dessen Sprecher Linus Neumann sagte dem ARD-Fernsehen: "Ich halte das für eine sehr gute Entscheidung." Das Signal, das die Bundesregierung an mögliche Nutzer der App aussende, sei nun: "Du kannst uns vertrauen, weil du uns nicht vertrauen musst."

Akzeptanz ist die Grundlage

Damit spricht er den entscheidenden Aspekt des ganzen Unternehmens an: die Akzeptanz in der Bevölkerung. Die Nutzung der App durch möglichst viele Menschen sei die Grundlage ihres Erfolges, erklären auch Braun und Spahn.

Um das dafür notwendige Vertrauen zu schaffen, sollen die Daten jetzt nur noch auf den Handys der Nutzer gespeichert werden.



Der Kurswechsel hat auch den Vorteil, dass die Apps mit den Smartphone-Systemen von Apple und Google verknüpft werden können. Zumindest Apple hat nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters der Regierung die für das zentrale Modell nötige Öffnung der Schnittstelle in seinem Betriebssystem verweigert. Ohne die Mitarbeit von Apple und Google ist ein erfolgreicher Einsatz einer Corona-Tracing-App aber sinnlos, weil fast alle Mobilgeräte mit Betriebssystemen der beiden Firmen ausgestattet sind.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben einen Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



Hintergründe zu den häufigsten Fachausdrücken liefern wir in unserem Glossar: Die wichtigsten Begriffe zur Coronavirus-Pandemie.



Wir erläutern zudem die Bedeutung zentraler Kennzahlen: Verdopplungzeit, Reproduktionszahl, freie Intensivbetten.



Darüber hinaus finden Sie bei uns Beiträge zu verschiedenen Schwerpunkten:

Maßnahmen in Deutschland

+ Schulen in Deutschland: Coronavirus: Wann öffnen die Schulen wieder?

+ Unterricht in Corona-Zeiten: Unter welchen Bedingungen geht das?

+ Lockerungen der Einschränkungen: Das ist in den Bundesländern erlaubt

+ Warum Deutschland (bisher) so gut durch die Corona-Krise kommt

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Zahlen aus Europa: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ RKI oder Johns Hopkins? Wie aussagekräftig Zahlen zu Corona-Infizierungen, Todesfällen und Genesungen sind

+ Anzahl der Toten in Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland (noch) so niedrig ist

Erkrankung und Testverfahren

+ Symptome und Verlauf: Wie verläuft eine Infektion mit dem Coronavirus?

+ Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie?

+ Verschwörung oder begründeter Verdacht? US-Medien: Neues Coronavirus könnte in Labor in Wuhan auf Menschen übergesprungen sein

Medikamente und Schutz

+ Impfstoffe und Medikamente: Ansätze für Medikamente gegen das Coronavirus

+ Zudem hat das Paul-Ehrlich-Institut eine erste Studie in Auftrag gegeben, die einen Impfstoff erproben soll.

+ Gesichtsmasken und Schutz: Was man zu Atemschutzmasken wissen sollte

Wirtschaft, Soziales und Verbraucher

+ Reisebeschränkungen und Rückholung von Urlaubern: Wie sich das Coronavirus auf das Reisen auswirkt

+ Folgen für Wirtschaft und Verbraucher: Was eine Rezession wegen des Coronavirus für Deutschland bedeutet

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

+ Existenznot wegen Corona-Maßnahmen: Wie viel sozialen Sprengstoff birgt die Krise?

+ Rechte Gruppen, Impfgegner, Verschwörungstheoretiker: Wer hinter den Protesten in den USA steckt

+ Weniger Mitarbeiter, weniger Risiko? Robotisierung nimmt wegen Corona-Krise zu

+ Kommen Länder, die von Frauen regiert werden, besser durch die Corona-Krise?

+ Medien und die Corona-Pandemie – Was ist dran an der Kritik am Journalismus?

+ Sport: Wie es mit Sportverein und Fitnessstudio weitergehen kann

Strategien und Maßnahmen weltweit

+ Was hilft im Kampf gegen das Coronavirus: Herdenimmunität oder Shutdown?

+ Schweden geht einen anderen Weg als viele andere Länder: Sinnvoll oder kritikwürdig?

+ Chatbots und Tracking-Programme: mit Apps gegen das Coronavirus

+ RKI warnt vor Kontakt zu exotischen Tieren: Regulierung von Wildtiermärkten gefordert



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.