Im oberbayerischen Ferienort Garmisch-Partenkirchen ist die Zahl der Corona-Fälle sprunghaft angestiegen. Die Zunahme ist womöglich auf eine sogenannte "Superspreaderin" zurückzuführen. Davon ist zumindest das zuständige Landratsamt überzeugt.

Die 26-Jährige soll nach einem Griechenland-Urlaub an verschiedenen Tagen Kneipen in Garmisch besucht und dabei zahlreiche weitere Menschen angesteckt haben. Wie das Landratsamt mitteilte, hatte sie Symptome aufgewiesen und zu der Zeit auf die Ergebnisse ihres Corona-Tests gewartet. Sie sei in der Teststation ausdrücklich aufgefordert worden, in Quarantäne zu bleiben, sagte ein Sprecher der Behörde. Ob sich die Frau auf ihrer Reise oder aber in Garmisch-Partenkirchen angesteckt hat, ist bislang unklar.



Der Landkreis überschritt die Marke von 50 Infizierten je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche, insgesamt belief sich die Zahl der Neuinfektionen bis Samstag auf 37. Die müssten sich natürlich nicht alle bei der Frau angesteckt haben, erklärte der Sprecher des Landratsamts weiter. Allein 24 der Infizierten wurden einer Unterkunft positiv getestet, in der die Frau arbeitet.



Die Behörde zog umgehend Konsequenzen. Ab sofort müssen in der Stadt am Fuß der Zugspitze sämtliche Restaurants und Bars um 22 Uhr schließen. Außerdem wird der Kontakt im öffentlichen Raum auf maximal fünf Personen beschränkt.



Weil sich bislang nicht alle Kontaktpersonen nachverfolgen ließen, fordert das örtliche Gesundheitsamt diejenigen, die an oder vor diesem Abend in örtlichen Bars unterwegs waren, auf, sich bei der Hotline der Behörde zu melden und sich testen zu lassen.



Bundesweit wurden seit gestern 1.630 Neuinfektionen registriert.

