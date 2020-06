Auch in einem Schlachthof im niedersächsischen Wildeshausen gibt es nun Corona-Infektionen unter Beschäftigten.

Wie ein Sprecher des Landkreises Oldenburg mitteilte, fielen im Zuge einer Reihentestung 23 von bislang 50 Tests positiv aus. Morgen sollen alle 1.100 Beschäftigte an dem Standort auf das Virus getestet werden. Der Schlachthof Geestland stellt unter anderem Geflügelprodukte der Marke Wiesenhof her. Im Mai hatte die niedersächsische Landesregierung verpflichtende Reihentestungen für alle Betriebe in der Branche angeordnet.



Beim Schlachtbetrieb Tönnies in Rheda-Wiedenbrück haben sich mehr als 1.550 Beschäftigte nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Im gesamten Kreis Gütersloh ist die Zahl der positiv getesteten Personen inzwischen auf insgesamt 1.952 gestiegen. Dort sowie im benachbarten Kreis Warendorf verschärfte die nordrhein-westfälische Landesregierung wieder die Corona-Maßnahmen.



Morgen wollen die Gesundheitsminister aller Bundesländer in einer Telefonkonferenz über ein gemeinsames Vorgehen nach den massenhaften Corona-Infektionen beraten. Schleswig-Holstein kündigte inzwischen Maßnahmen gegen Reisende aus Risikogebieten an. Sie müssen nach der Einreise in eine zweiwöchige Quarantäne.

