Das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht in Münster hat die Corona-Beschränkungen für das öffentliche Leben im Kreis Gütersloh außer Vollzug gesetzt. Wie ein Sprecher des Gerichts mitteilte, sind die Bestimmungen für den gesamten Kreis nicht mehr verhältnismäßig.

Das Land Nordrhein-Westfalen hätte nach dem Corona-Ausbruch beim Fleischverarbeiter Tönnies inzwischen eine differenziertere Regelung erlassen müssen. Die Entscheidung des Gerichts ist rechtskräftig.



Zuvor hatte es neue Kritik am Schlachtbetrieb in Rheda-Wiederbrück gegeben. Der Gütersloher Landrat Adenauer monierte das von der Firma vorgelegte Hygienekonzept. Es sei unzureichend, sagte der CDU-Politiker. Vor diesem Hintergrund könne es noch dauern, bis die Produktion bei Tönnies wieder hochgefahren werden könne. Zuvor hatte das Unternehmen einen Antrag gestellt, in einigen Bereichen kurzfristig den Betrieb wieder aufnehmen zu dürfen.