In mehreren Bundesländern enden heute Corona-Beschränkungen.

So gilt in Nordrhein-Westfalen keine Maskenpflicht im Freien mehr. In Fußballstadien, bei Konzerten und anderen Großveranstaltungen ist wieder mehr Publikum zugelassen. In Bayern darf in Clubs und Diskotheken nach knapp eineinhalb Jahren Zwangspause wieder gefeiert werden, und zwar ohne Abstand und Maske. Einlass bekommen nur Geimpfte und Genesene, oder man muss einen negativen PCR-Test vorweisen. Im Saarland fallen ab heute praktisch alle Einschränkungen für Geimpfte, Genesene und Getestete weg.

Diese Nachricht wurde am 01.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.