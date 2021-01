Die deutschlandweite Corona-Hotline 116-117 hat einem Zeitungsbericht zufolge Probleme mit einer Überlastung.

Die in einigen Bundesländern auch für die Vergabe von Impf-Terminen nutzbare Telefonnummer sei teilweise nur schwer erreichbar, schreibt die "Welt am Sonntag". In der Folge komme es etwa zu längeren Wartezeiten. Die 116-117 wird von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung betrieben und vermittelt auch nachts und am Wochenende Kontakt zum ärztlichen Bereitschaftsdienst. Außerdem hilft die Hotline dabei, Termine bei bestimmten Fachärzten zu vereinbaren.



Wie die Zeitung weiter berichtet, erwartet das Bundesgesundheitsministerium in den kommenden Wochen in Spitzenzeiten wöchentlich bis zu 500.000 Anrufe. Man nehme die Hinweise auf eine Überlastung ernst und plane die Kapazitzäten der Callcenter schrittweise weiter zu erhöhen.

Diese Nachricht wurde am 03.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.