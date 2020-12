Am Abend hat auch in Israel die Impfkampagne gegen das Corona-Virus begonnen.

Premierminister Netanjahu bekam das Vakzin als erster in einem Krankenhaus bei Tel Aviv vor laufender Kamera injiziert. Morgen soll auch Präsident Rivlin öffentlich immunisiert werden. Dadurch sollen möglichst viele Israelis motiviert werden, sich ebenfalls impfen zu lassen. Zunächst erhalten medizinisches Personal und Risikogruppen das Serum.



Geimpfte können in Israel mit einem sogenannten "grünen Pass" Vorteile erhalten.

Sie dürfen etwa eine Quarantänepflicht umgehen sowie öffentliche Veranstaltungen und Restaurants besuchen. Der Ausweis soll vermutlich zwei Wochen nach der zweiten Impfdosis erhältlich sein.



In dem Land hatten die Infektionszahlen nach einem vergleichsweise milden Pandemiebeginn im Sommer massiv zugenommen. Als Grund gelten unter anderem verfrühte Lockerungen. Mitte September verhängte die Regierung einen zweiten Lockdown, der die Zahlen deutlich senkte. Seit Mitte Oktober setzt die Regierung schrittweise Lockerungen um, seither nehmen die Zahlen wieder zu.

