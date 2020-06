Das Bundesinstitut für Impfstoffe hält es für möglich, dass das Tübinger Biotechunternehmen CureVac Anfang kommenden Jahres die Zulassung eines Corona-Impfstoffes beantragen kann.

Voraussetzung seien sehr gute Versuchsdaten, sagte der Präsident der Behörde, Cichutek, nach einer Videokonferenz mit Vertretern des Unternehmens. CureVac selbst rechnet nach eigenen Angaben damit, dass ein Impfstoff bis Mitte 2021 auf dem Markt sein könnte. Das Unternehmen erhielt heute die Genehmigung für eine klinische Studie mit einem potenziellen Impfstoff.



Am Montag hatte die Bundesregierung bekanntgegeben, sich über die staatliche KfW-Bank mit 300 Millionen Euro an CureVac zu beteiligen. Auf Geschäftsentscheidungen soll nach Angaben von Bundeswirtschaftsminister Altmaier kein Einfluss genommen werden.



Ende April hatte bereits das Mainzer Unternehmen Biontech die Genehmigung erhalten, seinen Wirkstoff an gesunden Freiwilligen zu testen.