In Spanien gibt es eine weitere bestätigte Infektion mit dem Coronavirus.

Nach Angaben der Zeitung "El Pais" wurde die Krankheit bei einer Person in einem Hotel auf den Kanarischen Inseln diagnostiziert. Das Gebäude wurde unter Quarantäne gestellt. Hunderte Touristen werden demnach auf mögliche weitere Ansteckungen untersucht.



In Italien findet heute wegen der dortigen Ausbreitung des Virus ein Krisentreffen in Rom statt. Dazu lud die italienische Regierung auch die Gesundheitsminister der Nachbarländer ein. Deutschland wird von Ressortchef Spahn vertreten. Bei dem Treffen soll über mögliche gemeinsame Maßnahmen gegen die Infektion beraten werden. Italien ist binnen kurzer Zeit zum größten Herd des neuartigen Virus in Europa geworden. Mittlerweile starben dort sieben Menschen an der Krankheit; es gibt derzeit 220 Infektionsfälle.



Nach Angaben des italienischen Sportministers Spadafora werden in den vom Coronavirus betroffenen Regionen Begegnungen der ersten Fußballliga ohne Zuschauer-Beteiligung ausgetragen.