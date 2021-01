Wie genau sind die Messverfahren zum Nachweis des Coronavirus? Über diese Fragestellung wird kontrovers diskutiert. Nicht zuletzt geht es auch darum, ob die Corona-Auflagen verhältnismäßig sind. Ein kleines Dossier mit den wichtigsten Begriffen.

Im Wesentlichen spielen in der Corona-Pandemie drei Testverfahren eine Rolle, wobei der sogenannte PCR-Test bisher der wichtigste ist. In dem Verfahren werden Erbinformationen des SARS-CoV-2 nachgewiesen. Dieser Test gilt als sehr sensitiv, also empfindlich. Er wird von spezialisierten Laboren durchgeführt.



Der Antigentest weist nicht das Erbgut des Virus nach, sondern Eiweiße. Diese Methode gilt als nicht ganz so empfindlich, liefert aber deutlich schneller ein Ergebnis. Antigentests werden deshalb auch Schnelltests genannt.



Eine andere Ausrichtung hat der Antikörpertest. Er weist eine Reaktion des Körpers auf das Virus nach. Damit kann die Frage beantwortet werden: War eine Person bereits infiziert?



In den vergangenen Monaten sind insbesondere neue Möglichkeiten entstanden, Antigentests durchführen zu lassen. Testzentren bieten diese Schnelltests an, aber auch Arztpraxen. So kann dem erhöhten Testbedarf Rechnung getragen werden. Die Tests gehören seit Oktober zur Nationalen Teststrategie. Das Robert Koch-Institut schränkt ein, dass aufgrund der geringeren Sensitivität und Spezifität von Antigentests deren Einsatz nur unter bestimmten Voraussetzungen eine sinnvolle Ergänzung zu anderen Maßnahmen sein könne. Damit ein Antigentest ein positives Ergebnis anzeige, sei im Vergleich zur PCR-Testung eine größere Virusmenge notwendig. Positive Schnelltests sind ebenso wie positive Labortests meldepflichtig. Zudem soll nach einem positiven Antigentest zusätzlich ein PCR-Test gemacht werden.



Das PCR-Verfahren wird nach wie vor als "Goldstandard" bezeichnet.

Wie aussagekräftig ist der PCR-Test?

Das Verfahren beantwortet die Frage, ob jemand infiziert ist, sehr zuverlässig: Laut Robert Koch-Institut gibt es nur wenige falsch positive Befunde. In den Labors werden mit einer sogenannten Polymerase-Kettenreaktion (englisch: polymerase chain reaction, PCR) Spuren des Erbguts gezüchtet. In jeder Runde wird der Anteil verdoppelt.



Vorteil: Kleinste Spuren werden aufgespürt. Nachteil: Der Betroffene ist vielleicht positiv getestet, aber nicht mehr ansteckend. Unter Umständen können PCR-Tests auch Wochen nach überstandener Infektion noch positiv ausfallen, wenn viel totes Virus-Material im Körper vorhanden ist. Wird dagegen in einem frühen Stadium getestet, kann die getestete Person auch erst nach der Testung nachweislich infektiös werden.



Ein positiver Test stellt eine Infektion im Sinne des Infektionsschutzgesetzes fest. Demnach gilt als Infektion "die Aufnahme eines Krankheitserregers und seine nachfolgende Entwicklung oder Vermehrung im menschlichen Organismus". Krankheitserreger sind unter anderem Viren, Bakterien, Pilze oder Parasiten, die bei Menschen "eine Infektion oder übertragbare Krankheit verursachen" können.

Sind alle Menschen mit positivem PCR-Ergebnis ansteckend?

Wie oben bereits angedeutet: Nein. PCR-Tests weisen nicht nach, ob ein Mensch zum Zeitpunkt des Abstriches infektiös ist oder nicht. Labordaten legen nahe, dass Infizierte zwei Tage vor Symptombeginn und zu Beginn der Krankheit am ansteckendsten sind, wie es von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) heißt. Allerdings kann das Sars-CoV-2-Virus auch bei einem asymptomatischem Infektionsverlauf übertragen werden. Das bedeutet: Man kann auch andere Personen anstecken, wenn man selbst gar nicht krank wird.

Sind die PCR-Tests zu empfindlich?

Das hängt davon ab, wie lange der Test läuft. Es gibt eine Kennziffer, die das Verfahren beschreibt: der sogenannte CT-Wert. Er besagt, wie viele Runden ein Test durchlaufen musste, um ein positives Ergebnis zu zeigen. Läuft der Test sehr lange, werden auch noch winzige Virusmengen nachgewiesen. Bei einem CT-Wert von über 30 sprechen Virologen von einer geringen Konzentration. Womöglich können sich die Viren dann nicht mehr vermehren. Problem: Nicht jeder Abstrich ist gleich gut. Ist viel Virusmaterial in der Probe, schlägt der Test früher an.

Erfahren die Gesundheitsämter den CT-Wert?

Laut einer Recherche von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung erfahren nur wenige Gesundheitsämter davon (Stand Oktober 2020). Allerdings gebe es regionale Unterschiede. Viele Behörden vor Ort wissen also nicht, ob lange oder kurz getestet wurde, und ob damit womöglich die Isolation verkürzt werden könnte. Problem: Es gibt keine Standards, ab welchem CT-Wert die Maßnahme gegen die Verbreitung des Coronavirus gelockert werden darf.

Mehr Tests = mehr Infektionen?

Die absolute Zahl der Tests sagt wenig über die Entwicklung des Infektionsgeschehen aus. Zwar gibt es jetzt mehr Tests und mehr Kapazitäten. Entscheidend ist aber die sogenannte Positivrate, die das Robert Koch-Institut einmal pro Woche veröffentlicht. Der Wert beschreibt das Verhältnis der positiven Ergebnisse zur Gesamtheit der Tests. Zu Beginn der Pandemie (13. Kalenderwoche 2020) lag der Wert bei 8,7 - im Herbst (41. KW 2020) bei nur noch 2,48. Anschließend stieg der Wert in Deutschland wieder - in der KW 53 lag die Positivrate so hoch wie nie zuvor: bei 16,07 Prozent. Das bedeutet: Etwa jeder Sechste Labortest auf das Coronavirus war positiv.



PCR-Tests sind Wissenschaftlern zufolge zu etwa 98 Prozent zuverlässig. Testen die Labore zwei bis drei Mal, kann die Fehlerquote auf 0,01 Prozent gesenkt werden. Das RKI macht keine genauen Angaben zur Fehlerquote der PCR-Tests. Von dort heißt es schlicht: Wenn die Tests korrekt durchgeführt und deren Ergebnisse fachkundig beurteilt würden, gehe man "von einer sehr geringen Zahl falsch positiver Befunde aus, die die Einschätzung der Lage nicht verfälscht".



Grundsätzlich gilt: Je wahrscheinlicher es ist, dass sich eine Person infiziert hat, desto höher ist auch die Aussagekraft eines positiven Tests - und umgekehrt. Experten nennen das Vortestwahrscheinlichkeit. "Das Ergebnis einer Labortestung ist immer eine Diagnose, nie ein rohes Testergebnis", hatte der Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité dazu erklärt.



Detailliertere Informationen rund um die Frage der Tests finden Sie hier.



Stand: 13.01.2021 (Mit Material von dpa)

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 18.01.)

+ Hohe Corona-Infektionszahlen: Ist die Orientierung am Inzidenzwert 50 richtig? (Stand 05.01.)

+ Neue Regeln: So setzen die Länder die Beschlüsse um (Stand 14.01.)

Test und Schutz

+ Schutz: Die Impfverordnung: Wer wird zuerst geimpft, wer später? (Stand: 17.01.)

+ Termine: Wie, wann und wo kann ich mich impfen lassen? (Stand: 9.1.)

+ Biontech und Pfizer: Was über Nebenwirkungen des Corona-Impfstoffs bekannt ist (Stand: 14.01.)

+ Schutz: So steht es um die Entwicklung von Impfstoffen gegen das Coronavirus (Stand: 06.01.)

+ Corona-Infektionsgeschehen: Wie zuverlässig sind die Tests? (Stand: 13.01.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 06.01.)

+ Wie ist die Lage in den Krankenhäusern? (Stand: 13.01.)

+ Wirtschaft: Wie die Arbeitswelt mit den Infektionszahlen umgeht (Stand: 11.01.)

Ansteckung und Übertragung

+ Virus-Varianten: Wie gefährlich sind die neuen Mutationen des Coronavirus? (Stand: 17.01.)

+ Gegner von Infektionsschutz-Maßnahmen: Was AfD und Querdenker mit Verbreitung des Coronavirus in Deutschland zu tun haben (Stand: 17.12.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 10.10.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 09.01.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 13.01.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.