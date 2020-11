In England ist die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus während des jüngsten November-Lockdowns um etwa ein Drittel gesunken.

Das geht aus einer Studie des Imperial College London hervor, für die zwischen dem 13. und 24. November mehr als 100.000 Freiwillige auf das Virus getestet wurden. Besonders in Regionen mit zuvor sehr hohen Infektionszahlen seien diese in dem entsprechenden Zeitraum deutlich gesunken. Dennoch seien die Fallzahlen in England insgesamt weiterhin vergleichsweise hoch. Gesundheitsminister Hancock sagte der BBC, die Daten zeigten, dass das Land "den Fuß noch nicht vom Bremspedal nehmen könne."



England war am 5. November in seinen zweiten nationalen Lockdown gestartet. Doch auch wenn dieser Anfang Dezember endet, gelten für Millionen Menschen dann weiterhin strikte Auflagen. So müssen etwa in den am stärksten von der Pandemie betroffenen Regionen Gastronomie und Freizeitenrichtungen weiter geschlossen bleiben. Großbritannien hat offiziellen Zählungen zufolge die höchste Zahl an Corona-Toten in Europa zu beklagen.

