Bundeskanzlerin Merkel berät in Berlin mit den zuständigen Fachministern über die aktuelle Lage in der Corona-Pandemie.

Konkret geht es um die Beschlüsse des jüngsten Bund-Länder-Gipfels zur Eindämmung der Pandemie etwa zu Reiseregelungen. Bund und Länder hatten an die Bürger appelliert, auf Urlaub in Risikogebieten zu verzichten. Für Rückkehrer aus diesen Regionen soll ab Mitte Oktober eine neue Quarantäneregelung gelten.



Gesundheitsminister Spahn reagierte zurückhaltend auf die Beschränkungen einzelner Bundesländer für Einreisende etwa aus bestimmten Berliner Bezirken mit hohen Infektionszahlen. Er verstehe es gut, wenn die Länder Maßnahmen ergriffen, sagte der CDU-Politiker in Berlin. Diese müssten aber nachvollziehbar und einhaltbar sein. Neben Schleswig-Holstein betrachtet auch Rheinland-Pfalz einzelne Bezirke in der Hauptstadt als Risikogebiete, weil die Neuinfektionen die Zahl von 50 pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche dort übersteigen. Einreisende müssen dann in eine 14-tägige Quarantäne und zwei Corona-Tests machen.

Diese Nachricht wurde am 05.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.