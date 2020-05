Das sogenannte "Corona-Kabinett" der Bundesregierung hat seine Beratungen über mögliche Konsequenzen aus den Coronavirus-Infektionen in Schlachtbetrieben auf Mittwoch verschoben.

Es gebe noch Beratungsbedarf, hieß es zur Begründung. Der Umgang mit saisonalen Arbeitskräften aus dem Ausland steht im Mittelpunkt der Debatte. Kritiker fordern, dass die Fleischindustrie die meist aus Osteuropa stammenden Arbeitskräfte besser schützt. Diese würden oft unter prekären Beschäftigungsbedingungen in Massenunterkünften untergebracht. Arbeitsminister Heil will den gesetzlichen Arbeitsschutz verbessern und dazu Vorschläge machen.

Forderungen nach Systemwechsel

Die Vorsitzende des Verbandes der Landwirte mit handwerklicher Fleischverarbeitung, Fink-Keßler, forderte einen Systemwechsel in der Fleischindustrie. Tiertransporte müssten minimiert und die Arbeitsbedingungen in Schlachthöfen dringend verbessert werden, sagte sie im Deutschlandfunk. Zudem dürfe die Verantwortung des Schlachtens nicht bei Subunternehmern liegen. Mit Blick auf die Preise sagte Fink-Keßler, dass die Verbraucher sich bei einem Systemwechsel darauf einstellen müssten, mehr zu zahlen.

Corona-Ausbruch in Schlachthof im Landkreis Osnabrück

Nach Nordrhein-Westfalen verzeichnet nun auch Niedersachsen einen massiven Corona-Ausbruch in der Fleischindustrie. Die Behörden haben in einem Betrieb in Dissen bei Osnabrück festgestellt, dass 92 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert sind. Sowohl die Arbeiter als auch deren Kontaktpersonen müssen nun in Quarantäne. Der Betrieb ist bis auf weiteres stillgelegt worden.

