Während in Deutschland und anderen Teilen der Welt die Corona-Pandemie langsam abzuklingen scheint, trifft das Virus Milliarden Menschen in den ärmsten Länder umso härter. Unter anderem die Welthungerhilfe schlägt Alarm und fordert weitere Hilfsprogramme.

"Flatten the curve" - das ist das Ziel vieler Länder seit Ausbruch der Corona-Pandemie Anfang des Jahres. Vor allem in den wohlhabenden Ländern - mit Ausnahme der USA - scheint das zu klappen. In vielen Ländern geht die Zahl der Neuinfektionen seit Wochen zurück; Neuseeland beispielsweise hat sich jetzt offiziell für Corona-frei erklärt.

WHO: Südamerika neues Epizentrum der Corona-Pandemie

In vielen ärmeren Ländern in Asien, Afrika oder Lateinamerika ist dagegen die gegenteilige Entwicklung zu beobachten: Die Zahl der Neuinfektionen steigt stark an. Zum Beispiel in Indien. Anfang Mai wurden dort pro Tag etwa 2.500 Neuinfektionen registriert; aktuell liegt die Zahl mit fast 10.000 viermal so hoch. Ähnlich problematisch ist der Verlauf in vielen Ländern Südamerikas. Nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation ist die Region das neue Epizentrum der Pandemie.



Insbesondere Brasilien ist stark betroffen; mit fast 700.000 registrierten Infektionen gibt es dort nach den USA die weltweit zweithöchste Zahl an Infektionen. Besorgniserregend ist die Enwicklung auch in Ländern wie Chile Dort lag die Zahl der täglichen Neuinfektionen Anfang Mai im Schnitt bei deutlich unter 2.000 - aktuell ist sie etwa doppelt so hoch.

Kann man den Zahlen überhaupt vertrauen?

Es ist allerdings unklar, wie aussagekräftig diese Zahlen überhaupt sind. Mathias Mogge, Generalsektretär der Welthungerhilfe, geht davon aus, dass die Verlässlichkeit der gemeldeten Zahlen für Länder des Südens geringer ist als für andere Regionen. Im günstigsten Fall seien die offiziellen Zahlen ein Hinweis auf die Tendenz der aktuellen Entwicklung. Häufig werde in den Ländern nur wenig oder nur in Städten getestet. Zudem gibt es Regierungen - wie in Brasilien -, die die Zahlen aus politischen Gründen bewusst herunterspielen.



Über die dramatischen Folgen der Corona-Pandemie für diese Länder gibt es dagegen wenig Zweifel. Die Corona-Krise spitze die ohnehin schon bestehenden Krisen zu und vervielfache ihre negativen Auswirklungen, sagt Welthungerhilfe-Generalsekretär Mogge. In Simbabwe etwa sei ein Drittel der Bevölkerung bereits jetzt auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen, weil die Wirtschaftskrise mit einer Hyperinflation und auch mehrere Dürreperioden das Land ruinierten. Und in den Kriegsgebieten von Syrien, dem Jemen oder dem Südsudan gebe es zwar bisher nur wenige bestätigte Corona Fälle, aber dort lebten Millionen Menschen, die ohnehin auf Hilfe von außen angewiesen seien, um zu überleben. Eine starke Ausbreitung des Virus würde daher insbesondere in den dicht besiedelten Flüchtlingslagern sehr viele Menschenleben kosten.

Corona könnte neue Fluchtbewegung Richtung Europa auslösen

Die Welthungerhilfe fordert daher jetzt einen "Corona-Rettungsschirm für die Ärmsten". Die Hilfsorgansiation hat dafür die Bundesregierung, die Europäische Union sowie andere institutionelle und private Geber um 100 Millionen Euro Unterstützung gebeten. Hilfe, die auch im eigenen Interesse der wohlhabenden Länder sein könnte. So hat Bundesentwicklungshilfeminister Müller davor gewarnt, Europa dürfe die Folgen der Corona-Pandemie beispielsweise in Afrika nicht unterschätzen. Die Pandemie könnte dazu führen, dass noch mehr Menschen die Flucht antreten - zum Beispiel in Richtung Europa. Wenn man jetzt nicht reagiere, würden die Folgen wie ein Bumerang zu uns zurückkehren, sagte Müller.



Ein erstes Soforthilfeprogramm der Europäischen Union gibt es bereits. Es hat einen Umfang von 33 Milliarden Euro, von denen Deutschland knapp 6 Milliarden Euro beisteuert. Das Geld soll vor allem in Flüchtlingsregionen wie Syrien, dem Libanon oder Bangladesch zum Einsatz kommen und dort für die Einrichtung von Labors oder Notfallkliniken verwendet werden. Müller kritisiert aber, dass vor allem Afrika zu wenig Unterstüzung bekomme. Man dürfe dort nicht mit Almosen reagieren. Zumal die Europäische Union für die Bekämpfung der Pandemie-Folgen innerhalb ihrer Mitgliedsländer ungleich mehr an Geld zur Verfügung stellt.

Preise für Grundnahrungsmittel steigen möglicherweise bald deutlich

Die Welthungerhilfe befürchtet, dass die Zahl der Menschen, die Hunger leiden müssen, weltweit wieder auf über eine Milliarde steigen wird. Und dass die Menschen in Afrika davon besonders stark betroffen sein werden. Generalsektretär Mogge sieht große Probleme beispielsweise bei der lokalen Versorgung der Menschen mit Lebensmitteln. Die Schließung der lokalen Märkte führe in Kenia, Malawi oder Burkina Faso dazu, dass die Kleinbauern ihre Produkte nur noch eingeschränkt verkaufen und Nahrungsmittel erwerben könnten. Noch seien die Preise für Grundnahrungsmittel weltweit auf einem niedrigen Niveau. In einigen Ländern steige der Preis für Mehl aber bereits an – mit dann verheerenden Folgen für die Ernährungslage.

