In Schweden stößt der bisherige Umgang mit der Coronavirus-Pandemie zunehmend auf Kritik.

Die von der Regierung eingesetzte Corona-Kommission betonte, das Land habe es nicht geschafft, ältere Bürger vor dem Virus zu schützen. Die Altenpflege sei schlecht auf die Handhabe einer Pandemie vorbereitet gewesen. Als Hauptursachen werden länger bekannte strukturelle Probleme genannt sowie der Mangel an Schutzausrüstung und die späte Einführung umfassender Tests. Die Kommission macht die Regierung um Ministerpräsident Löfven und deren Vorgänger verantwortlich.



Löfven wiederum warf den Gesundheitsbehörden Fehlurteile im Umgang mit der Pandemie vor. Sie hätten die Kraft des Virus unterschätzt und die zweite Welle nicht kommen sehen, sagte er der Zeitung "Aftonbladet".



Bislang wurden in Schweden mehr als 340.000 bestätigte Corona-Infektionen sowie mehr als 7.600 damit in Verbindung stehende Todesfälle verzeichnet. Auf die Bevölkerungsgröße umgerechnet hatte das Land bislang deutlich mehr Infektionen und Todesfälle als Deutschland oder der Rest Skandinaviens. Der Großteil der Corona-Toten war 70 Jahre und älter.

Diese Nachricht wurde am 16.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.