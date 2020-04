Bundesfamilienministerin Giffey hat die Landesregierungen dazu aufgerufen, Frauenhäuser und Frauenberatungsstellen als systemrelevant einzustufen.

Die Arbeit der Einrichtungen könne in der Corona-Krise nur aufrechterhalten werden, wenn sie über Infektionsschutzmittel verfügten und die Mitarbeiter ihre Kinder in die Notfallbetreuung geben könnten, erklärte Giffey. Die Einrichtungen sollten zudem technisch besser ausgestatten werden, um sichere Telefon-, Online- und Videoberatungen zu garantieren. Eine direkte, persönliche Beratung ist aufgrund der Infektionsschutzauflagen derzeit schwierig.



Experten gehen davon aus, dass Gewalt im Nahbereich, also in Beziehungen oder in Familien, durch die Ausgangsbeschränkungen und Kontaktsperren zunimmt. Wie sehr sich die Situation verschärft habe, wisse man womöglich erst nach der Krise, so Giffey, da viele Betroffene die Gewalt erst mit Verzögerungen anzeigen.



120 Millionen Euro stehen insgesamt für den Ausbau und die Modernisierung von Frauenhäusern in den nächsten vier Jahren zur Verfügung. Aufgrund der besonderen Situation sind laut Ministerium die Anfragefristen bis zum 30. Juni oder 30. September verlängert worden.