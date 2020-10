In Konstanz am Bodensee hat es Demonstrationen sowohl für die staatlichen Corona-Auflagen als auch gegen die Maßnahmen gegeben.

Die Polizei sprach in einer ersten Zwischenbilanz von etwa 1.000 Teilnehmern. Diese Zahl blieb weit hinter den Erwartungen zurück. Eine Menschenkette, die über 60 Kilometer bis ins österreichische Bregenz reichen sollte, konnte nicht annähernd geschlossen werden. Die Organisatoren hatten für das Vorhaben 15.000 Teilnehmer angemeldet. Insgesamt fanden in Konstanz 17 Demonstrationen statt.



Für morgen sind weitere Versammlungen in der Innenstadt geplant. Bei einer Veranstaltung soll dort auch der Initiator der so genannten Querdenken-Bewegung, Ballweg, sprechen.

